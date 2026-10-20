Татарстанцам объяснили, в каких случаях НДФЛ включают в налоговые уведомления

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть включен в налоговое уведомление при получении процентов по банковским вкладам, выигрышей в азартных играх, а также при превышении установленных порогов дохода. Об этом на вебинаре в «Татар-информе» рассказала начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и страховых взносов УФНС России по Татарстану Гузяль Арикова.

По ее словам, на фоне значительного объема средств, размещенных гражданами на банковских депозитах, сумма налога на доходы по вкладам выросла в 1,7 раза. За 2025 год она составила 12 млрд рублей.

Арикова также напомнила, что с 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Для основной группы доходов предусмотрено пять ставок: 13% – до 2,4 млн рублей, 15% – с суммы превышения 2,4 млн до 5 млн рублей, 18% – от 5 млн до 20 млн рублей, 20% – от 20 млн до 50 млн рублей и 22% – с суммы превышения 50 млн рублей.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

К этой категории относятся заработная плата, доходы по гражданско-правовым договорам, прибыль индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения, доходы от сдачи недвижимости в аренду и выплаты по больничным листам.

Для другой группы доходов, в том числе процентов по банковским вкладам, доходов от продажи и дарения имущества, операций с ценными бумагами и дивидендов, предусмотрены две ставки НДФЛ. Если соответствующая налоговая база не превышает 2,4 млн рублей, применяется ставка 13%, а с суммы превышения – 15%.

Отдельные правила установлены для районных коэффициентов и надбавок к заработной плате, а также для определенных выплат участникам специальной военной операции. Такие доходы облагаются по ставке 13% в пределах 5 млн рублей и 15% с суммы превышения.

Для отдельных видов доходов действуют специальные ставки. В частности, некоторые доходы налоговых нерезидентов облагаются по ставке 30%, дивиденды нерезидентов – 15%, выигрыши в рекламных акциях – 35%. Ставка 35% также предусмотрена для отдельных видов материальной выгоды от экономии на процентах по заемным средствам.

Арикова также объяснила, в каких случаях НДФЛ отражается непосредственно в налоговом уведомлении.

В частности, налог может быть указан при получении облагаемого дохода в виде процентов по банковским вкладам, превышении совокупным годовым доходом установленных порогов в 2,4 млн или 5 млн рублей, а также если налог не был удержан налоговым агентом.

Кроме того, НДФЛ включается в уведомление при получении отдельных выигрышей в азартных играх или если стандартный налоговый вычет был предоставлен в большем размере, чем предусмотрено законодательством.

В уведомлении также могут отражаться суммы налога при превышении установленных лимитов инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Уплатить НДФЛ, указанный в налоговом уведомлении за 2025 год, необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.