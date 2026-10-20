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Происшествия 20 октября 2026 08:54

В Зеленодольске 5-летнюю девочку на зебре сбила легковушка

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В Зеленодольске 5-летнюю девочку на зебре сбила легковушка
Фото: © МВД по РТ

Пятилетняя девочка, сбитая легковушкой в Зеленодольске, доставлена в ДРКБ. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.

Фото: © МВД по РТ

Происшествие случилось накануне вечером возле магазина «Магнит» на улице Гоголя. 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку, шедшую вместе с матерью. В результате ДТП ребенок получил травмы.

На место происшествия выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. По данному факту начата проверка.

Фото: © Прокуратура Татарстана

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