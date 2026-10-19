«Рубин» опозорился со «Спартаком»: Артига уже отвечает на вопросы об отставке

К одиннадцатому туру РПЛ казанский «Рубин» подходил в напряженном состоянии, всему виной – серия ничьих и недавнее сокрушительное поражение в Кубке от «Оренбурга» 1:4. А тут еще надо было не просто реабилитироваться, а делать это на выезде против «Спартака». Что не получилось у Франка Артиги в Москве – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Памяти Симоняна

Осень, Москва, стадион «Спартака». Вроде бы просто очередной тур РПЛ, но на трибунах почти аншлаг. Не просто матч – дань памяти легенде клуба Никите Симоняну. 12 октября ему могло исполниться 100 лет. Напомню, его не стало в ноябре прошлого года.

А «Спартак» – это тот клуб, который умеет бережно нести память о великих. Для начала – у арены открыли памятник легендарному советскому футболисту. А перед самым началом встречи с «Рубином» – да, именно казанцам выпала такая честь – лазерное шоу. Причем ведущий попросил выключить свои фонарики – это было лазерное представление с картинками прошлого. Честно, пробирает до мурашек. А символический удар в этот вечер наносили дочка и два правнука Никиты Павловича.

Перед игрой с точки зрения футболистов нынешнего все стабильно: хозяева вышли на разминку за час до начала, ребята Артиги – за 45 минут. Талисман «Спартака» по прозвищу Кабанатор под номером 77 фотографируется с болельщиками. Кстати, среди них было много селебрити – например, комики Роман Косицын и Дмитрий Грачев (тот самый, который пародирует Владимира Путина), великий тренер Олег Романцев.

Памятник Никите Симоняну Фото:spartak.com

Франк Артига стартовым сочетанием на эту игру дает понять, что фактически идет ва-банк – Сальседо и Бабаев с первых минут. И тут первый вопрос к испанцу – буквально неделю назад нас убеждали, что Эдди с мая без тренировок, тогда что он делает в старте? Или он затренировался за последние семь дней так, что выиграл фору в пять месяцев? Сомнительно.

Провал первого тайма

Хозяева с первых минут показывают, что казанцам в этом матче ловить будет нечего. Для начала – спартаковцы с ходу прокидывают мяч между ног Илье Рожкову. И вообще весь первый тайм делали из его позиции, мягко говоря, смешную субстанцию. Урозов и Угальде успели обменяться желтыми.

В какой-то момент на табло стадиона показали Мирлинда Даку – он раскачивался в кресле и кусал ногти. Вел себя довольно нервно – видимо, возможная игра против «бывшей» его особо не радовала. По первым 15 минутам было очевидно: «Спартак» давит, а «Рубин» пытается утянуть их свою вязкую и тербкую, как айва, игру. Гол пришел достаточно символично – сначала атака, где Ставер потащил. Затем угловой, и Ставер играет настолько неуверенно, что еще раз показывает, почему он не вызывается в сборную России. Солари затылком забивает – 1:0. Было видно, как после этого Иву на истерических тонах, размахивая руками, что-то показывал партнерам.

Следом «Спартак» имеет еще момент – Ставер тащит. Потом хозяева поймали казанцев на контратаке, и Барко вроде попал, но Ставер спас. А в конце первого тайма Угальде делает счет 2:0. В этот момент, если честно, подумалось, что этот «Рубин» будет не спасти. Многим, и это довольно справедливо, вспомнился недавний кубковый матч с «Оренбургом», где в первые 45 минут все надежды были смыты в унитаз безразличием игроков в футболках «Рубина».

Даку добил «Рубин»

Но все-таки мы надеялись, что потеряно всё, кроме чести. И эту честь, предстояло еще доказать во второй половине. Для этого, например, Артига выпустил Грипши вместо Бабаева. Карседо ответил своей заменой – появился Даку.

И, как понимаете, внимание к албанцу было невероятным. Но «Спартак» и не думал успокаиваться: Солари дает идеальную передачу в штрафную между тремя, Даку отклеивается от защитников – 3:0. Не празднует, все всё понимают. А несколько минут спустя поставил точку – 4:0, уверенно разобравшись в штрафной.

Мирлинд Даку Фото: spartak.com

Артига продолжал показывать свое полное непонимание, что делать с этой командой, яркий пример этому – тройная замена испанца: появились Тесленко, Начо и Безруков. «Рубин» домучился, а финальный свисток констатировал позор – 4:0.

«В матчах против «Крыльев» и «Факела» команда будет умирать на поле за болельщиков»

Этот вечер закончился довольно логично – пресс-конференцией Артиги. Он зашел в зал к СМИ в печальном состоянии, но видно, что не растерянном. Хотя, похоже, веру во что-то большее и в себя в этой команде он уже потерял. Об этом свидетельствуют его слова на вопрос о возможной отставке:

«Я убежден, что мы сможем переломить и исправить ситуацию. Впереди два матча – «Факел» и «Крылья». Это будет как финалы. Мы приложим все силы, чтобы выйти из этой ситуации. Есть большая группа команд, которые находятся рядом. Матчи против «Факела» и «Крыльев» дома покажут будущее команды», – сказал Артига.

А вот представители фанатского сектора «били» испанца, что называется, не в бровь, а в глаз. И назвали игру команды провалом. Наставник, подумав, ответил:

Франк Артига Фото: rubin-kazan.ru

«Хочу поблагодарить фанатов. Прошу прощение за болезненную серию – этот и предыдущий матч. Я убежден, что в ближайших двух матчах команда будет умирать на поле. Убежден, что команда сможет выйти из тяжелой ситуации», – ответил испанец.

Из всех игроков остановились поговорить только капитан Игор Вуячич и Илья Рожков

– Игор, что происходит с командой?

– Восемь голов пропустили – надо исправить ошибки. Только работать! Болельщикам спасибо, и, честно, извиняюсь перед ними.

– Франк управляет командой?

– Управляет, но надо спросить его.

– Артига сказал, что следующие два матча будут определяющими.

– Согласен. Нужно только работать.

– Даку сейчас подходил к раздевалке, разговаривал с вами. Извинился за два гола?

– Да, сказал: «Извини», – сказал Вуячич журналистам.



Думаю, комментарии здесь излишни. Если даже капитан не может четко ответить на вопрос, управляет ли тренер командой, значит, наставнику не долго осталось управлять. На следующей неделе «Рубину» предстоит домашний матч с «Крыльями Советов». Мы стоим на пороге момента, когда эта игра может стать последней для испанца в Казани. После ударной испанской весны столь промозглая в футбольном плане осень – это удивительно.