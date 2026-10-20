Эксперты предупредили о новых схемах мошенничества с использованием ИИ

Злоумышленники все активнее используют искусственный интеллект для подготовки и проведения кибератак. С его помощью они создают вредоносные программы, ищут уязвимости в системах, подделывают сайты и собирают персональные данные пользователей.

О новых киберугрозах и мошеннических схемах с применением ИИ рассказали специалисты российского магазина приложений RuStore и компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберугрозами. Эксперты также объяснили, как распознать поддельные приложения и защитить свои данные при их установке.

Специалисты рекомендуют скачивать программы только из официальных магазинов приложений или с сайтов разработчиков, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений и рекламных баннеров. Также не следует вводить персональные и платежные данные на сайтах, найденных через поисковик или полученных в сообщениях мессенджеров.

Согласно отчету F6, преступники все чаще применяют искусственный интеллект на разных этапах кибератак. Нейросети помогают им создавать и распространять вредоносное программное обеспечение, атаковать пользователей, искать уязвимости в ИИ-системах и получать внутреннюю информацию об их разработчиках.

Отдельную угрозу представляют методы обхода встроенных ограничений нейросетей, известные как AI-джейлбрейкинг. В большинстве публично раскрытых атак злоумышленники использовали три решения: ChatGPT от OpenAI, Gemini и Claude Code. На теневых форумах ChatGPT упоминался более чем в четыре раза чаще остальных инструментов – свыше 108 тыс. раз. На Gemini и Claude Code пришлось примерно по 25 тыс. упоминаний.

В последнее время также участились гибридные APT-атаки – операции, которыми управляют люди, используя ИИ как основной рабочий инструмент.

Первым публично описанным примером атаки с высокой степенью вовлеченности искусственного интеллекта стала операция группы GTG-1002 в конце 2025 года. Злоумышленники использовали несколько экземпляров Claude Code, которые действовали как автономные агенты и координировали тестирование на проникновение. Благодаря этому ИИ самостоятельно выполнял от 80% до 90% тактических задач.

Технический директор компании F6 Никита Кислицин отметил, что злоумышленники с помощью ИИ-инструментов прежде всего атакуют наиболее доступные цели. Они способны находить даже недавно появившиеся или существующие непродолжительное время уязвимости.

Например, обнаружив уязвимость нулевого дня, преступники могут сразу начать массовые атаки на пользователей уязвимой системы или программного компонента, проникая в самые разные цифровые среды.

По словам Кислицина, теперь атака может начаться ночью и завершиться до того, как сотрудники компании проснутся, – к этому моменту последствия уже могут наступить. Он предупредил, что применение ИИ-инструментов будет быстро увеличивать интенсивность, скорость и количество атак.

Поэтому компаниям важно не только готовиться к возможному проникновению злоумышленников, но и принимать меры, чтобы не допустить развития атаки и тяжелых последствий.

Поддельные нейросети распространяют через мессенджеры

Другая схема нацелена на пользователей, которые ищут бесплатные ИИ-сервисы за пределами официальных источников. Мошенники создают сайты с якобы взломанными версиями нейросетей и маскируют их под знакомые сервисы – чат-боты, голосовые помощники и переводчики.

Ссылки на скачивание «эксклюзивных версий» нейросетей рассылают через мессенджеры, SMS и электронную почту. Вместо обещанного приложения пользователь может установить шпионскую программу.

Особую опасность представляют подделки под ChatGPT. Они могут не только выманивать деньги, но и давать злоумышленникам возможность управлять смартфоном жертвы.

Еще один способ обмана связан с функцией общих ссылок ChatGPT. Мошенники размещают через нее поддельные страницы, на которых сообщают о якобы возникших сбоях сервиса. Пользователь видит знакомый домен и может не заподозрить обман, тогда как под видом программы распространяется вредоносное программное обеспечение.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев посоветовал внимательно проверять приложения перед установкой. По его словам, на подделку могут указывать опечатки в названии, лишние символы и дополнительные слова.

Также стоит насторожиться, если у приложения некачественные скриншоты, ошибки в описании, разные шрифты или плохо сочетающиеся элементы интерфейса. Чтобы избежать мошенничества, специалист рекомендует скачивать программы только из официальных источников.

Еще одна новая схема связана с поддельными приложениями для поиска по изображению. Пользователь скачивает APK-файл из стороннего источника, вместе с которым на устройство попадает вредоносная программа.

После установки приложение сначала предлагает перезагрузить телефон. Затем от имени банка появляется сообщение о якобы обнаруженной вирусной активности. Пользователю предлагают ввести кодовое слово и предоставить доступ к устройству. Если он выполняет эти требования, злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку.

Эксперты напоминают, что настоящие банки не требуют вводить кодовое слово в сторонних приложениях и не запрашивают удаленный доступ к смартфону. Если приложение выдвигает такие требования, его следует закрыть и связаться с банком по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.