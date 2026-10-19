В КФУ пройдет конференция к 100-летию академика Диляры Тумашевой

Международная научная конференция «Тумашевские чтения: проблемы и перспективы современной тюркологии» начнется 20 октября в Казанском федеральном университете. Мероприятие посвятят 100-летию академика Диляры Тумашевой.

В конференции примут участие ученые и представители научных и образовательных учреждений из Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, а также российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу, Якутск и другие.

Участники обсудят научное и педагогическое наследие Тумашевой, сравнительно-историческую тюркологию, диалектологию и грамматику татарского языка, а также литературу и культуру тюркских народов. Отдельное внимание уделят методике преподавания родных языков и литературы.

Диляра Тумашева – доктор филологических наук, профессор, действительный член Академии наук РТ (1992), заслуженный деятель науки РФ (1997) и Татарстана (1977), кавалер ордена Ленина (1971). Исследуя татарские диалекты Западной Сибири, она разработала обширный пласт диалектологической науки и воспитала плеяду специалистов. Широкое признание получили ее труды по грамматике современного татарского литературного языка. За вклад в создание «Татарской грамматики» удостоена Государственной премии РТ (1994).

Конференция пройдет на базе Института филологии и межкультурных отношений КФУ при финансовой поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан.