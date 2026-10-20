В Татарстане более 92% налоговых уведомлений направили в электронном виде

В Татарстане продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц. На сегодняшний день 92,4% уведомлений направлены жителям республики в электронном виде, еще 7,6% – на бумаге. Об этом на вебинаре в «Татар-информе» рассказала начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова.

По ее словам, рассылка налоговых уведомлений началась в конце сентября и сейчас находится в самом разгаре. Уплатить начисленные налоги необходимо не позднее 1 декабря.

Как пояснила Каюмова, бумажные уведомления направляют гражданам, которые не получают документы через электронные сервисы. В частности, это касается тех, у кого нет доступа к личному кабинету налогоплательщика и подтвержденной учетной записи на портале Государственных и муниципальных услуг.

Она также отметила, что с этого года налоговые уведомления автоматически размещаются не только в личном кабинете налогоплательщика, но и на портале «Госуслуги». Ранее для получения уведомлений через портал требовалось подать соответствующее заявление.

Для доступа к личному кабинету налогоплательщика можно воспользоваться учетной записью «Госуслуг» либо лично обратиться в налоговую инспекцию за регистрационной картой с логином и паролем. Для детей младше 14 лет такое обращение должен оформить законный представитель.

Налоговые уведомления направляются гражданам не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Если до 1 ноября уведомление не поступило, налогоплательщику рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию. Печать бумажных документов осуществляется в сервисном центре ФКУ «Налог-Сервис» в Башкортостане.

При этом в некоторых случаях налоговые уведомления не формируются. Например, если гражданин полностью освобожден от уплаты налога благодаря льготе. Так, пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида при соблюдении установленных условий.

Еще одна причина отсутствия уведомления – небольшая сумма начислений. Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, уведомление, как правило, не направляется. Исключение составляют случаи, когда истекает установленный законом срок, в течение которого налоговая служба вправе направить документ.

Каюмова также разъяснила порядок уплаты налогов. В личном кабинете налогоплательщика все начисления можно оплатить одним платежным документом.

Тем, кто не пользуется личным кабинетом, для оплаты достаточно бумажного налогового уведомления. В нем указаны QR-код, штрихкод и уникальный идентификатор начисления (УИН), позволяющие перечислить необходимую сумму.

Кроме того, налоги можно оплатить путем пополнения единого налогового счета (ЕНС). Для этого необходимо внести единый платеж до наступления срока уплаты налогов. Поступившие средства учитываются в счет налоговых обязательств гражданина в соответствии с установленной очередностью.