Татарстанцам напомнили о налоговых льготах для участников СВО и членов их семей

В Татарстане расширили перечень налоговых льгот для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Изменения затронули транспортный и земельный налоги. Об этом на вебинаре в «Татар-информе» рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Татарстану Валентина Бубнова.

По ее словам, дополнительные льготы предусмотрены Федеральным законом №425-ФЗ. В частности, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

Новые положения распространяются на налоговые периоды начиная с 2022 года, включая начисления за 2022–2025 годы.

При этом льгота не распространяется на легковые автомобили, налог на которые рассчитывается с применением повышающего коэффициента, а также на водные и воздушные транспортные средства, за исключением моторных лодок.

Кроме того, с 1 января 2026 года аналогичное освобождение от транспортного налога предусмотрено для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и граждан, награжденных орденом Славы трех степеней.

Бубнова уточнила, что к членам семей участников СВО, имеющим право на льготу, относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях. Кроме того, в эту категорию входят лица, находящиеся на иждивении участников СВО.

При этом членам семей льгота предоставляется за период участия гражданина в специальной военной операции. Для расчета учитывается весь календарный год, даже если человек участвовал в СВО только несколько месяцев.

Как пояснила Бубнова, если гражданин был привлечен к участию в СВО в середине года, льгота распространяется на весь этот год, а не только на время фактического прохождения службы.

Изменения также коснулись земельного налога. Для участников СВО и членов их семей предусмотрен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Эта льгота также применяется начиная с налогового периода 2022 года.

Таким образом, если площадь участка составляет шесть соток или меньше, земельный налог на него не начисляется. Если участок больше, налог рассчитывается с учетом вычета за шесть соток.