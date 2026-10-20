Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, когда чаще случаются ДТП с животными

Чаще всего ДТП с животными на дорогах Татарстана происходят в темное время суток и в сумеречные часы – ранним утром и вечером. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам напоминают, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах с предупреждающими знаками «Дикие животные».

«Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим, а в темное время суток снижать скорость и включать противотуманные фары с рассеивающимся светом. Если лось резко выбежал на дорогу, не пытайтесь объехать его на высокой скорости – старайтесь тормозить или съехать на обочину. Если вы сбили или обнаружили на дороге раненое либо погибшее дикое животное, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112. Важно помнить: если водитель покинет место ДТП, его могут привлечь к ответственности, а за гибель животного придется заплатить государству компенсацию за причинение вреда животному миру», – предупредил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

Эксперты советуют людям при встрече с диким животным по возможности не привлекать его внимания. Не нужно пытаться его сфотографировать вблизи или проявлять другую активность. Почувствовав опасность, лось начнет метаться, может выбежать под колеса машин, травмироваться о препятствия, нанести вред себе и окружающим.

Подробности читайте в материале «Татар-информа».