Форум «Промышленная автоматизация» в 2027 году предложили провести в Иннополисе

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов предложил провести Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» в Иннополисе в 2027 году. Идея прозвучала на открытии форума в Казани.

«Следующий форум я приглашаю вас провести в Иннополисе. Там есть производственная площадка, производственный сектор, особая экономическая зона – многие слышали, есть возможности», – заявил вице-премьер РТ.

Он также предложил рассмотреть Татарстан для сотрудничества в сфере образования и разработать политику обучения национальных моделей искусственного интеллекта для обработки данных, которые собирают отечественные промышленные роботы.

Третий Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» стартовал в Казани сегодня и продлится два дня. По информации организаторов, ее участниками стало около 400 человек.