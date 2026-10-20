Средний размер потребкредита в Татарстане составил почти 190 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане средний размер выданного потребительского кредита в сентябре 2026 года составил 189,7 тыс. рублей. За год показатель снизился на 15,9%, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По размеру потребительских кредитов республика вошла в число пяти регионов-лидеров среди 30 субъектов России с наиболее активным розничным кредитованием. Выше средний чек был в Москве – 273,7 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 247,9 тыс. рублей, Московской области – 220,9 тыс. рублей и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО – 191,8 тыс. рублей.

При этом Татарстан оказался в числе регионов с наиболее заметным годовым сокращением среднего размера кредита наличными. Сильнее показатель снизился в Москве – на 20,8%, Якутии – на 19,1% и Оренбургской области – на 16%.

В целом по России средний размер выданного потребительского кредита в сентябре составил 162,9 тыс. рублей. Это на 11,2% меньше, чем годом ранее, и на 9,1% ниже показателя августа. По данным НБКИ, средний размер потребкредитов сокращается второй месяц подряд.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер таких кредитов в последнее время держится в диапазоне 160–190 тыс. рублей с тенденцией к снижению. По его словам, спрос на потребительские кредиты и готовность банков принимать риски остаются на низком уровне, поэтому кредитные организации предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков.