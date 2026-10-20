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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 11:31

Стало известно, с кем сборная России по футболу сыграет в ноябре

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Стало известно, с кем сборная России по футболу сыграет в ноябре
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная России по футболу в ноябре проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана. Игра у подопечных Валерия Карпина намечена на 12 ноября в Ташкенте. Об этом сообщает сайт РФС.

Сборные сыграют друг с другом второй раз в истории. Первая игра прошла в 2022 году в столице Узбекистана, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Узбекистана занимает 59‑е место в рейтинге ФИФА. Летом команда Фабио Каннаваро принимала участие в чемпионате мира‑2026, но не вышла из группы.

#валерий карпин
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