Более 300 участников собрал первый зональный тур фестиваля работающей молодежи

Более 300 человек приняли участие в первом зональном туре фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», который прошел в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На одной сцене выступили представители шести промышленных предприятий, образовательных организаций, учреждений здравоохранения и органов управления. Участники представили творческие номера в номинациях «Музыка», «Хореография» и «Минута славы».

«Символично, что первый зональный этап проходит в Набережных Челнах, где точно знают, как куется победа! И вот эти ребята, стоящие на сцене, сегодня показывают себя с творческой стороны. Но по возвращении на свои рабочие места они вновь будут ковать одну большую победу!» – отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. Он также напомнил, что 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

В общекомандном зачете среди предприятий первое место заняли «Нижнекамскнефтехим», «Аммоний» и КАМАЗ, второе – KAMA TYRES.

Следующий зональный этап фестиваля состоится в Альметьевске 23 и 24 октября. Фестиваль проводят с 2013 года при поддержке Раиса Татарстана. Его цель – популяризация рабочих профессий, повышение престижа человека труда и раскрытие творческого потенциала молодых работников.