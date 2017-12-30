Передовик из Буинского района получил ключи от «БМВ-525»

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Лучшим передовикам года в Буинске вручили автомобили. Передовой комбайнер агрофирмы и района Дмитрий Сидоров получил ключи от автомобиля «БМВ-525». Об этом пишет газета «Байрак».



Дмитрий Сидоров работает в агрофирме с 2011 года. Во время уборочной страды он практически не уходит с поля, также он участвует в обработке посевов ядохимикатами.



«Спасибо руководству за оценку моего труда. Я очень рад такому подарку», – сказал обладатель нового авто.



Николай Казаков из филиала «Цивильский бекон» агрофирмы получил в этот же день автомобиль «Нива». Ключи от служебного автомобиля «УАЗ» получил и технолог откормочного комплекса «Верхние Лащи» Камиль Хабибуллин. Юрий Федотов из «Цивильского бекона» получил новый трактор.