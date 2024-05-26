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В Татарстане изменена площадь трех природных заказников
В Татарстане изменена площадь трех природных зоологических (охотничьих) заказников регионального значения: Агрызского, Билярского и Сурнарского. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Площадь Агрызского заказника уменьшена с 30 900 до 30 089 гектаров, а Сурнарского — с 13 496 до 12 273 гектаров. Вместе с тем площадь Билярского заказника увеличена с 12 900 до 13 059 гектаров.
Агрызский заказник был создан в 1984 году для восстановления и сохранения популяций глухаря и бобра речного. Флора и фауна на этой территории представлены типично таежными видами. Отмечено наличие ряда занесенных в Красную книгу РТ видов животных (веретеницы, гадюки обыкновенной, большого подорлика, орлана-белохвоста, зимородка, выдры), а также недавно исключенного из нее бурого медведя. При этом отнесенный к охотфауне (наряду с глухарем) бобр не встречался на территории заказника в 1990-х и 2000-х годах.
Билярский заказник был организован в 1967 году в целях комплексной охраны охотничье-промысловой фауны. Территория находится в центре лесостепной зоны, обитают здесь как лесные, так и лесостепные виды животных. Видовой состав охотфауны включает лося, кабана, рысь, волка, лисицу, зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу, хоря лесного, хоря степного, глухаря, тетерева и рябчика.
Сурнарский заказник был основан в 1965 году для восстановления и сохранения популяций бобра речного, белки и тетерева. Имеет в том числе и научное значение, связанное с памятником природы регионального значения «Истоки Казанки». Охотфауна включает такие виды, как лось, кабан, лисица, енотовидная собака, волк, рысь, куница, норка американская, барсук, хорь лесной, белка, заяц-беляк, заяц-русак, тетерев и рябчик.
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