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Здоровье
18 января 2023  11:50
Эвелина Киселёва

В Татарстане активно развивается направление трансплантации органов

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В республике продолжают наращивать темпы трансплантации разных органов. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ отметил Президент республики Рустам Минниханов

«Мы поддерживаем проект строительства центра трансплантации и высоко технологической хирургии на базе Республиканской клинической больницы», – отметил он. 

Рустам Минниханов отметил высокие успехи в работе по пересадке органов. В прошлом году в Татарстане выполнили в 1,8 раза больше операций, чем в 2021. Всего в 2022 году выполнили 147 трансплантаций: 55 раз пересадили печень, 84 раза – почки и восемь раз пациентам трансплантировали сердце.

#коллегия минздрава рт #Рустам Минниханов
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