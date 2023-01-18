В Татарстане активно развивается направление трансплантации органов

В республике продолжают наращивать темпы трансплантации разных органов. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ отметил Президент республики Рустам Минниханов.

«Мы поддерживаем проект строительства центра трансплантации и высоко технологической хирургии на базе Республиканской клинической больницы», – отметил он.

Рустам Минниханов отметил высокие успехи в работе по пересадке органов. В прошлом году в Татарстане выполнили в 1,8 раза больше операций, чем в 2021. Всего в 2022 году выполнили 147 трансплантаций: 55 раз пересадили печень, 84 раза – почки и восемь раз пациентам трансплантировали сердце.