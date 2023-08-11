В поселке Карабаш по нацпроекту капитально отремонтировали врачебную амбулаторию

Капитальный ремонт врачебной амбулатории завершился в поселке Карабаш Бугульминского района Татарстана. Работы проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение» по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ в 2023 году.

Как сообщил главный врач Бугульминской ЦРБ Александр Иванов, на проведение в амбулатории ремонтных работ из федерального и регионального бюджетов было направлено 6,6 млн рублей.

Работы на объекте начались в апреле 2023 года. В здании амбулатории провели гидроизоляцию фундамента, заменили трубы системы отопления, установили пандус для маломобильных пациентов, в некоторых помещениях произвели внутреннюю отделку. Кроме того, на прилегающей территории уложили асфальт, сообщает пресс-служба Бугульминского района.

Национальные проекты реализуются на территории страны с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за четыре месяца 2023 года профосмотры и диспансеризацию прошли порядка 400 тыс. татарстанцев, еще 118 тыс. 116 жителей республики – углубленную диспансеризацию.