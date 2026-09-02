В Казани увековечат память Рафгата Сафиуллина и Леонида Попова

В столице Татарстана увековечат память председателя правления Татпотребсоюза Рафгата Сафиуллина и Героя РФ, заслуженного летчика-испытателя СССР Леонида Попова. Постановления Кабинета министров РТ об установке мемориальных досок подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Доска в честь Леонида Попова (1940–2023) появится на фасаде главного здания КНИТУ имени А. Н. Туполева – КАИ (ул. Карла Маркса, д. 10), где он учился с 1957 по 1963 год.

Трудясь в Летно-исследовательском институте, Попов испытывал пилотажно-навигационные комплексы на МиГ-31, Ту-22М и Ту-154, а также систему управления «Бурана» на Ту-154ЛЛ. Участвовал в испытательных полетах на А-50, Ил-76, Ми-4, Ми-8, Су-24, Ту-22, Як-28 и их модификациях. Позднее работал в ОКБ имени А. И. Микояна, где принимал участие в первых полетах и испытаниях ряда модификаций МиГ-31, а также в испытаниях МиГ-25ПУ, МиГ-29УБ и МиГ-АТ.

В свою очередь доска в честь Рафгата Сафиуллина (1929–1995), который руководил Татпотребсоюзом с 1970 по 1992 год, разместится на фасаде здания №58 по улице Николая Ершова, где 13 октября 1987-го по его инициативе был открыт Казанский филиал Московского кооперативного института.

Муниципальному образованию Казани рекомендовано определить балансодержателей мемориальных досок.