Артига оценил победу над «Оренбургом» в Кубке

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» на выезде одержал победу в Кубке России против «Оренбурга» в серии пенальти. После матча с журналистами поговорил наставник казанцев Франк Артига:

«Сегодня мы одержали победу по пенальти. Это было очень важно сделать. Мы помним матч первого тура в Кубке, и нам снова нужно было вступить в борьбу. В первом тайме наша команда значительно превзошла соперника, создала 2-3 момента. И должны были ставить точку в матче. Я был очень зол в перерыве. Понимал, что, если не реализуем эти моменты, это приведет к последствиям во втором. Собственно, так и получилось. Но тем не менее парни молодцы и заслужили победу в серии пенальти», – сказал Артига.



Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Ахмата» 7 сентября.