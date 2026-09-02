Взлетка, курорты и 10 млн «квадратов»: мастер-план юго-востока Татарстана

Альметьевская агломерация объединяет шесть районов, которые сегодня во многом развиваются каждый сам по себе. Связать их в единое пространство должен мастер-план до 2050 года. Какие изменения он предусматривает и когда будет готов документ – в материале «Татар-информа».





Зачем мастер-план

Институт пространственного планирования Татарстана (ИПП) дорабатывает мастер-план развития Альметьевской агломерации до 2050 года. Документ должен определить общую логику развития территории и согласовать решения шести муниципалитетов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

В Альметьевскую агломерацию входят шесть районов: Альметьевский, Азнакаевский, Бугульминский, Бавлинский, Лениногорский и Ютазинский. Это 387 населенных пунктов и 498 тыс. жителей – 12,4% населения Татарстана.

В ИПП выделили три ключевые проблемы агломерации, которые должен решить мастер-план:

Демография. За 14 лет, с 2010 по 2024 год, население агломерации сократилось на 22 тыс. человек. Молодежь продолжает уезжать, а миграция и рождаемость не восполняют потери.

За 14 лет, с 2010 по 2024 год, население агломерации сократилось на 22 тыс. человек. Молодежь продолжает уезжать, а миграция и рождаемость не восполняют потери. Транспортная связанность. Между ядрами агломерации – Альметьевском, Бугульмой, Лениногорском, Азнакаево, Бавлами – сейчас время в пути составляет около часа. Оптимальным считается 30 минут. Разобщенность городов усугубляется неудовлетворительным состоянием дорог и недостаточным межмуниципальным транспортным сообщением. Многие населенные пункты не имеют межмуниципального транспорта.

Между ядрами агломерации – Альметьевском, Бугульмой, Лениногорском, Азнакаево, Бавлами – сейчас время в пути составляет около часа. Оптимальным считается 30 минут. Разобщенность городов усугубляется неудовлетворительным состоянием дорог и недостаточным межмуниципальным транспортным сообщением. Многие населенные пункты не имеют межмуниципального транспорта. Экономика. Нефть остается фундаментом, но зависимость от одной отрасли делает территорию уязвимой. Необходимо диверсифицировать экономику – развивать переработку, машиностроение, биотехнологии, АПК и другие сферы.

В мастер-плане учтут и мнение жителей. Опрос, проведенный в рамках разработки мастер-плана, показал: самые проблемные сферы – здравоохранение (3,5 балла из 7), работа и зарплата (3,5) и транспорт (3,6). Особенно остро недовольство выражают работники по найму, IT-специалисты и вахтовики – их оценки опускаются до 1,6–2,7 балла. Самые благополучные сферы – безопасность (5,0), экология (4,9) и связь (4,7).

Документ основывается на нескольких принципах. Первый – полицентричность: развитие не должно концентрироваться в одном Альметьевске. Каждый из шести районов получит свою специализацию и точки роста.

Второй принцип – связанность: новые промышленные объекты обязательно будут увязываться с инфраструктурой. Новое производство должно изначально обеспечиваться кадрами, жильем, транспортом и социальной инфраструктурой. Именно такая увязка отличает мастер-план от простого перечня инвестиционных идей.

Всего в мастер-плане заложено 188 проектов – от промышленности и логистики до образования, туризма и жилья. Это системная работа по перезагрузке всей территории.

Транспорт: проблемы и планы

Транспортная связь – большая проблема агломерации. В мастер-плане заложены как новые проекты, так и обновление существующих объектов.

Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог связывает основные центры агломерации. Федеральные трассы – М-12 «Восток», М-7 «Волга», Р-239 и Р-241 – обеспечивают связь с внешними направлениями. Но внутри нее ситуация сложнее. Наибольшая часть населенных пунктов обеспечена подъездными дорогами регионального значения. Однако 24% – это около 2 тыс. человек – такого доступа не имеют.

Еще больше сложностей с общественным транспортом. Межмуниципальные маршруты охватывают только основные города и крупные села. Почти половина населенных пунктов (47%) не обеспечены остановками – там живут 27 тыс. человек. В некоторых селах остановки есть, но они не работают

Отдельно в ИПП выделили неравномерную связность между ядрами агломерации. Время в пути на машине между ними составляет около часа, хотя оптимальное значение – 30 минут. Во многих случаях это связано с неудовлетворительным состоянием дорог, считают в институте.

Что планируют сделать:

продолжение дороги Шали (М-7) – Бавлы (М-5) вдоль Р-239 почти до Оренбурга, пересекая М-5;

ремонт дорожного покрытия;

создание подъездных дорог;

открытие новых межмуниципальных маршрутов (в том числе задействовать неработающие остановки).

Железнодорожная связь

Сейчас на территории агломерации работают Куйбышевская и Горьковская железные дороги. Но остается проблема – недостаток связности между западной и восточной частями региона, нет прямого сообщения Казань – Чистополь – Нижнекамск – Набережные Челны.

Кроме того, Бугульма сейчас остается центром пассажироперевозок, через ее вокзал проходят все маршруты агломерации.

Авиасообщение

На территории агломерации есть аэропорт «Бугульма», аэродромы в Октябрьском и Азнакаево, а также 14 вертолетных площадок – все в Альметьевске.

В ИПП отметили, что необходимо улучшить связь других районов с объектами воздушного транспорта. И возможности для этого есть – у аэропорта высокий потенциал для расширения.

Что планируют сделать: строительство новой взлетно-посадочной полосы и развитие аэродромной сети.

Жилищное строительство

Жилищный фонд Альметьевской агломерации сейчас составляет 15 млн квадратных метров. Это примерно 31 «квадрат» на человека. К 2050 году, по целевому сценарию, показатель должен вырасти до 21 млн квадратных метров, а обеспеченность – до 35 кв. м на человека. Ежегодный прирост должен составлять 230 тыс. квадратных метров.

Более амбициозный инновационный сценарий предусматривает строительство более 10 млн «квадратов» (увеличение площади до 25 млн кв. м), однако для этого потребуются более активные инвестиции и заметный рост населения.

Самый реалистичный сценарий – смешанный. Он предполагает постепенное наращивание темпов строительства, при котором основная нагрузка ложится на Альметьевск. Это позволяет не перегружать бюджет, но при этом создавать комфортные условия для жизни в каждом из шести районов.

Основной объем многоквартирного строительства придется на Альметьевск – там планируют возвести 45% всего нового жилья. В Бугульминском районе – 18%, в Лениногорском – 13%. Остальные районы получат меньше, но и там предусмотрены проекты.

В Альметьевске как крупнейшем рынке жилья ставку сделали на многоквартирные дома. В других городах и районах – на ИЖС, малоэтажные и в отдельных случаях среднеэтажные проекты. Это связано с разной структурой спроса и стоимостью земли.

При этом мастер-план предполагает строительство жилья не отдельно, а вместе с инфраструктурой. Новые жилые районы должны быть заранее обеспечены дорогами и общественным транспортом, социальной инфраструктурой и рабочими местами.

Туризм и инфраструктура

Туристические объекты в Альметьевской агломерации сейчас не имеют общей логики – это разрозненные точки. В мастер-плане заложена целая система, которая объединит их. Документ предусматривает несколько проектов, которые планируется развивать по нескольким направлениям.

В рекреации основными точками притяжения станут «Карабашское море» и «Чатыр-Тау», которые планируется усовершенствовать. Отдельное направление – развитие систем отдыха и рыбной ловли вдоль рек Шешма, Степной Зай и Ик.

Центром культурно-познавательного туризма должна стать Бугульма. Здесь планируют развивать проекты, связанные с историей города. Событийный календарь агломерации станет насыщеннее: появятся проекты «Новый год и Рождество на Карабашском море» и расширенный «Каракуз» до «Каракуз – эхо Азии». Также в планах этнографические маршруты по населенным пунктам малых народов, развитие села Байряки как хранителя исламского наследия, маршруты по религиозным объектам и мемориализация утраченных сел.

Лечебный туризм включает развитие «Санаторной долины» в Лениногорском районе. Здесь расширят сети санаториев на базе уже существующих здравниц.

В Ютазинском районе планируют развивать сельскохозяйственный туризм. Появятся виноградники, инновационные тепличные хозяйства, коневодство, производство кумыса и БАДов. Также планируется развитие рыбоводства и создание рыбокомбинатов.

Главной осью развития туризма станет маршрут Альметьевск – Карабаш – Бугульма. В итоге агломерация должна получить связную и понятную систему объектов.

Мастер-план утвердят до конца года

Мастер-план подготавливают в три этапа: комплексный анализ территории, формирование проектных решений, а также их согласование и доработку. Первые две стадии полностью завершены.

На начальных этапах эксперты провели диагностику демографии, экономики, рынка труда, состояния инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. На основе этих данных разработали сценарии пространственного развития и сформирован перечень ключевых отраслевых проектов.

«Сейчас работа находится на завершающей стадии согласования и доработки. Основная задача – выверить параметры конкретных проектов, показатели и источники реализации, определить очередность проектов и сформировать перечень первоочередных, а также постоянного механизма координации развития агломерации», – заявили в ИПП.

Итоговую версию документа планируется утвердить до конца 2026 года.

Иллюстрации предоставлены Институтом пространственного планирования Татарстана