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На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2026 15:30

Безруков будет капитаном «Рубина» в матче с «Оренбургом» в Кубке

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Безруков будет капитаном «Рубина» в матче с «Оренбургом» в Кубке
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Оренбург» дома примет казанский «Рубин» в Кубке России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газовик».

За час до матча стал известен состав подопечных Франка АртигиРуслан Нигматуллин, Андерсон Арройо, Никита Лобов, Жахонгир Урозов, Константин Нижегородов, Александар Юкич, Велдин Ходжа, Илья Самошников, Руслан Безруков (капитан), Назми Грипши, Жак Сиве.

Добавим, игра пройдет в Оренбурге сегодня и начнется в 16:15 по московскому времени.

#футбольный клуб рубин
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