Безруков будет капитаном «Рубина» в матче с «Оренбургом» в Кубке

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Оренбург» дома примет казанский «Рубин» в Кубке России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газовик».



За час до матча стал известен состав подопечных Франка Артиги – Руслан Нигматуллин, Андерсон Арройо, Никита Лобов, Жахонгир Урозов, Константин Нижегородов, Александар Юкич, Велдин Ходжа, Илья Самошников, Руслан Безруков (капитан), Назми Грипши, Жак Сиве.

Добавим, игра пройдет в Оренбурге сегодня и начнется в 16:15 по московскому времени.