Казанцы о знакомствах в отпуске: мужчины ищут романтику, женщины – общение

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Большинство жителей Казани уверены, что в поездках заводить новые знакомства проще, чем в повседневной жизни. Мужчины чаще знакомятся по собственной инициативе и в основном ради романтики, женщины реже идут на контакт первыми, но открыты к общению без конкретных целей, следует из совместного опроса сервиса Островок и дейтинг-приложения Мамба.

В путешествиях знакомиться проще – считают 54% мужчин и 45% женщин. Среди мужчин 49% признались, что их мотив – романтический интерес. Женщины в большинстве (54%) говорят, что знакомства происходят случайно, без заранее поставленной цели, на первом месте – желание пообщаться с новым человеком или потребность в компании (по 22%). Лишь 17% женщин знакомятся с романтическими целями.

Большинство предпочитают спонтанные встречи вживую – 74% женщин и 61% мужчин. Приложения для знакомств на втором месте: мужчины почти вдвое активнее их используют – 35% против 18% женщин.

Препятствиями для мужчин чаще всего становится стеснение (29%), для женщин – недоверие к незнакомцам (36%). Каждой третьей женщине и каждому четвертому мужчине мешает языковой барьер.

Большинство знакомств заканчивается вместе с поездкой – об этом рассказали 43% мужчин и 47% женщин. Еще 36% и 38% обмениваются контактами, но после возвращения почти не общаются. Четверть опрошенных продолжают общаться, а для 14% мужчин и 9% женщин случайное знакомство переросло в роман.