Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна
Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,3 ц/га. Уборочная кампания в республике завершена на 78%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Обмолочено 861 тыс. га. Для проведения уборочной кампании задействовано 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов», – отметили в министерстве.
По урожайности зерновых культур – более 40 ц/га – лидируют Аксубаевский, Атнинский, Балтасинский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский и Тетюшский районы.