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Общество 2 сентября 2026 10:25

Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна

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Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,3 ц/га. Уборочная кампания в республике завершена на 78%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Обмолочено 861 тыс. га. Для проведения уборочной кампании задействовано 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов», – отметили в министерстве.

По урожайности зерновых культур – более 40 ц/га – лидируют Аксубаевский, Атнинский, Балтасинский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский и Тетюшский районы.

#сбор зерна
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