Деловая программа «Алтын минбара» пройдет на площадке Национальной библиотеки РТ

В этом году деловая программа фестиваля «Алтын минбар» пройдет на площадке Национальной библиотеки Республики Татарстан. С 7 по 8 сентября участников фестиваля и гостей города ждут мастер-классы по армянскому кино, вертикальным микродрамам и независимому кино в Марокко, а также дискуссии с профессионалами и международный питчинг.

Главным событием кинорегиона для профессионалов станет шестой по счету Казанский кинорынок. Его цель – не просто представить киноконтент, а создать живую экосистему сотрудничества: помочь участникам заключить сделки по продаже и приобретению прав, интегрировать международные киноорганизации на рынок РФ, продвигать региональное кино и продукцию стран СНГ.

В прошлом году в работе кинорынка приняли участие более 40 представителей индустрии – от крупных дистрибьюторских компаний и сетей кинотеатров до независимых продюсеров и режиссеров. В этом году список стран-участниц пополнится новыми именами: впервые на Деловой площадке ожидаются кинематографисты из Марокко, Малайзии, Египта, Армении. При этом сохранится и традиционное партнерство с кинематографистами из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

Открытие деловой площадки состоится 7 сентября в 10:00 в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Вход свободный.

Международный питчинг кинопроектов пройдет 8 сентября в 10:00.

С полным расписанием мероприятий деловой программы можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки РТ.