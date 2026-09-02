В Мамадыше впервые начали готовить специалистов по логистике под запросы бизнеса

В Мамадышском политехническом колледже в этом году открыли подготовку по специальности «Логистика». Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. На первый курс поступил 31 студент: 25 человек зачислены на бюджетные места, еще шестеро обучаются на платной основе. Среди студентов есть ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Новое направление связано с потребностями предприятий Мамадыша и промышленной площадки «Вятка». Местные работодатели отмечают необходимость специалистов, которые занимаются организацией перевозок, поставок и других логистических процессов.

В числе предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с колледжем, – филиал «Азбука сыра» в Мамадыше. По словам директора предприятия Максута Ахметшина, сейчас вопросы сбыта и организации поставок находятся в ведении отдела сбыта. При этом компания рассматривает возможность введения отдельной должности логиста.

«Мы готовы рассмотреть такую должность, как логист. Пока не до конца понимаем весь функционал этого специалиста, но, возможно, его компетенции позволят оптимизировать и улучшить определенные процессы на предприятии», – отметил Максут Ахметшин.

Предприятие также готово принимать студентов колледжа на практику.

Потребность в специалистах по логистике есть и у группы компаний «April Cash&Carry». Генеральный директор компании Ромик Палян рассказал о планах строительства на промышленной площадке «Вятка» логистического центра, куда планируется перевести рефрижераторную технику, малотоннажный коммерческий транспорт и большегрузные автомобили.

В самой группе компаний уже работают специалисты по разным направлениям логистики. Одни отвечают за перевозки большегрузным транспортом, другие организуют региональные поставки, третьи занимаются международными перевозками.

Специфика деятельности компании, которая занимается выращиванием цветов, предъявляет дополнительные требования к организации перевозок. В частности, необходимо учитывать температурный режим, сроки доставки и сохранность продукции.

По словам Ромика Паляна, зарплата логистов в компании составляет от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Предприятие также заинтересовано в сотрудничестве с колледжем и подготовке специалистов с учетом особенностей его работы.

«Несмотря на то, что в Татарстане логистов готовит целый ряд учебных заведений, мы столкнулись с необходимостью обучать специалистов непосредственно под специфику нашего производства», – отметил он.