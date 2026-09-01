Теплоход с участниками фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ» покинул Саратов

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня, 1 сентября, теплоход «Александр Попов» с участниками фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» покинул Саратов. В четверг, 3 сентября, судно прибудет в Казань, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Помимо Казани, теплоход с участниками фестиваля-лаборатории совершит остановки еще в трех городах: Самаре, Костроме и Нижнем Новгороде. Путешествие по Волге продлится семь дней, с 1 по 7 сентября. На борту пройдут творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей.

На торжественном отправлении участников фестиваля поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев. «Рад приветствовать вас на берегу Волги – именно здесь сегодня начинается новый этап вашего театрального путешествия. Впереди семь дней работы, встреч и экспериментов – время, когда привычные границы можно оставить на берегу. У вас есть уникальная возможность творить вместе с педагогами ГИТИСа в атмосфере творческого единства», – заявил он.

Заместитель полпреда добавил, что начало экспедиции в Саратове является очень символичным моментом, так как это город с богатой театральной историей, где начинали свой творческий путь многие известные актеры и режиссеры.

«Пусть каждый день этого путешествия станет новым театральным берегом – с неожиданными идеями, открытиями и вдохновением. Пусть каждый увезет с собой домой не только впечатления, но и что-то новое, что продолжит жить на сцене», – пожелал он.

В этом году фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» посвящен российским писателям и поэтам-юбилярам. Режиссеры взяли в работу отрывки из произведений Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова, Александра Афанасьева, Николая Гумилева, Аркадия Аверченко.

Участниками фестиваля стали лауреаты окружного проекта «Театральное Приволжье», выпускники, студенты и педагоги ГИТИСа, актеры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов, студенты-актеры из Кыргызстана и Китая.

Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне, 31 августа, в Саратовском театре кукол «Теремок». Публике представили эскизы спектаклей по произведениям Михаила Булгакова – «Дьяволиада» и «Багровый остров».

Театральное мероприятие проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.