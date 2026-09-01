В Саратове открылся фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В саратовском театре кукол «Теремок» 31 августа состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». Фестиваль охватит пять городов: Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород и Кострому. От Татарстана в проекте участвуют победители окружного этапа «Театрального Приволжья», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль открылся произведениями Михаила Булгакова к 135-летию писателя. На сцене представили эскизы «Дьяволиады» и «Багрового острова». С 1 по 7 сентября на теплоходе «А.С. Попов» пройдет международный культурно-образовательный проект. Участники будут учиться у мастеров сцены, обмениваться опытом и создавать новый диалог между культурами.

«ГИТИСФест» – это территория творческого поиска, где встречаются опыт ведущих педагогов ГИТИСа и смелость молодых театральных коллективов. Поддержка театра для нас – это инвестиция в культуру и в человека: в его способность чувствовать, сопереживать, размышлять, видеть мир шире и сохранять связь с культурным наследием. Не случайно окружной проект «Театральное Приволжье» – один из самых важных и популярных среди жителей нашего федерального округа. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значение культуры и классического наследия в формировании личности – и такие проекты дают этим словам живое, современное воплощение», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В номинации «Лучший детский спектакль» победила постановка «Однажды на ярмарке» Детской театральной студии «Апуш». В номинации «Лучшая режиссерская работа» отмечены Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, «Лучшее художественное оформление» – Анастасия Бузунеева. Милана Муталибова стала победителем конкурса афиш и плакатов. Фестиваль проводится при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.