«ТИ-Спорт» подвел итоги «Спортрейтинга – 2026» и вручил награды победителям

«Татар-информ» подвел итоги первого сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта», который проходил с июля 2025 года по июнь нынешнего года. По итогам 12 этапов в личном зачете победу одержал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, а лучшей командой республики стал хоккейный клуб «Ак Барс», добравшийся до финала Кубка Гагарина по итогам сезона 2025/2026.

Главный редактор «Татар-информ» Ринат Билалов отметил высокие показатели цитируемости и популярности «ТИ-Спорта».

«Спортивный проект нашего агентства стал одним из важных источников трафика и цитирования. Материалы «ТИ-Спорт» стабильно берут федеральные СМИ. Благодаря этому цитируемость «Татар-информа» растет, и мы уже несколько лет сохраняем статус самого цитируемого СМИ нашей республики по данным «Медиалогии». Журналистам важно получать обратную связь, и «Спортрейтинг» отлично помогает взаимодействовать с аудиторией», - отметил Ринат Билалов.

Победитель личного зачета Владимир Леонов также подчеркнул роль спортивных медиа и успешное сотрудничество с журналистским сообществом, а в особенности с «Татмедиа» и «Татар-информом».

«Огромное спасибо нашему спортивному журналистскому сообществу. Вы очень компетентны, всегда отражаете все наши победы, где-то журите за поражения, но без них не бывает побед. Важно, что мы работаем все вместе в одном едином пространстве. Сегодня «Татмедиа» и «Татар-информ» — наши постоянные партнеры, а этот зал — постоянная площадка для брифингов. У нас хорошая коммуникация, мы максимально открыты и информируем вас обо всем, что происходит в спорте и около спорта», – подчеркнул Леонов.

Награду за команду принял исполнительный директор ХК «Ак Барс» Мансур Усманов. Он отметил, какая высокая ответственность стоит перед главным хоккейным клубом Татарстана.

«Перед «Ак Барсом» всегда стоит задача стремиться быть первыми. В Татарстане для этого созданы все условия. Но мы хотим побед за счет планомерной, системной работы: скаутинга и развития собственной хоккейной вертикали. Хочется, чтобы наши татарстанские спортсмены побеждали в команде».