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Общество 2 сентября 2026 07:30

В Татарстане стартовал конкурс «Школьный экопатруль»

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В Татарстане стартовал конкурс «Школьный экопатруль»
Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В республике начался прием заявок на новый этап республиканского конкурса «Школьный экопатруль», реализуемого в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Конкурс проводится с 2014 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Согласно полученной информации, цель проекта – вовлечь школьников в природоохранную деятельность. За время существования «Школьного экопатруля» выявлено и ликвидировано более 51 тыс. несанкционированных свалок.

Для участия необходимо скачать мультисервис «Я-школьник», зарегистрироваться и отправить фото с зафиксированными свалками. Экологи примут меры, а школьник получит баллы. Чем больше баллов, тем выше шансы на победу.

Конкурс проводится среди городских и сельских школ по номинациям: «Самый активный школьник» (1–4, 5–8, 9–11 классы), «Самый активный класс», «Самая активная школа» и «Лучший муниципальный район/городской округ». Победителей за 2025/2026 учебный год наградят в ноябре.

Конкурс проходит ежегодно с 1 сентября по 31 августа. Организаторы – МЭПР РТ, Минобрнауки РТ и Минцифры РТ.

#министерство экологии рт #школьный экопатруль
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