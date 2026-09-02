В Татарстане стартует фотоконкурс «Татар Йорт» с призовым фондом 300 тыс. рублей

В Татарстане начинается фотоконкурс «Татар Йорт», посвященный сохранению татарского деревянного зодчества. Прием заявок стартует 2 сентября 2026 года и продлится до 1 мая 2027 года. Общий призовой фонд составит 300 тыс. рублей, сообщили организаторы на пресс-конференции «Татар-информа».

Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Резные наличники», «Самый красивый татарский дом», «Декоративная ограда, ворота», «Утраченное наследие» и «Самая красивая татарская улица». Победители получат денежные премии: за первое место – 30 тыс. рублей, за второе – 20 тыс., за третье – 10 тыс. Участвовать могут граждане старше 18 лет из России и из-за рубежа.

«Мы сейчас ищем татарскую идентичность, символы, культурные коды. И все уже уперлись в чак-чак, тюбетейку, шапки. А зодчество – это то, на чем мы строим», – сказал главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Коллекционер Гульназ Нугайбекова обратила внимание на проблему: татарские деревянные дома массово заменяют профнастилом, а резные наличники – металлическими.

«Татарские деревни становятся абсолютно обезличенными», – заявила она. Собранные фотографии планируют использовать для изучения региональных особенностей архитектуры и домовой резьбы, а также при реставрации объектов.