news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 сентября 2026 14:50

В V Казанском юридическом форуме примут участие Шохин, Шувалов и Крашенинников

Читайте нас в
Телеграм

С 23 по 26 сентября в столице Татарстана пройдет V Казанский международный юридический форум. На сайте мероприятия опубликована его предварительная программа.

В первый день проведения форума, 23 сентября, состоится расширенное заседание Научно-консультативного совета Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК). На 24 сентября намечено проведение пленарного заседания и трех блоков сессий.

В последний насыщенный событиями день форума, 25 сентября, пройдут четыре блока сессий и бизнес-завтрак «Трансграничные расчеты – риски и возможности для бизнеса» от МАЮК и Ассоциации предпринимателей «Деловое собрание». Кроме того, 26 сентября будет организован Padel Law Cup.

Ключевой площадкой форума станет новое здание театра имени Галиасгара Камала. Часть мероприятий примет Казанский федеральный университет.

Тема пленарного заседания, которое состоится 24 сентября и должно продлиться с 10 до 12 часов, сформулирована следующим образом: «Правовое обеспечение ESG-трансформации: от глобальных целей к национальным вопросам». В роли модератора выступит главный редактор издания «Право.ру» Борис Болтянский.

В пленарном заседании должны принять участие такие почетные гости, как президент Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен РФ Александр Шохин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева, мэр Казани Ильсур Метшин.

Еще одним событием, которое пройдет в рамках форума, станет XIII симпозиум журнала «Вестник гражданского
процесса». Он будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 сентября.

#Казанский юридический форум
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Путин назвал чушью вбросы о мобилизации после выборов

2 сентября 2026

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

2 сентября 2026
Новости партнеров