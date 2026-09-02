В V Казанском юридическом форуме примут участие Шохин, Шувалов и Крашенинников

С 23 по 26 сентября в столице Татарстана пройдет V Казанский международный юридический форум. На сайте мероприятия опубликована его предварительная программа.

В первый день проведения форума, 23 сентября, состоится расширенное заседание Научно-консультативного совета Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК). На 24 сентября намечено проведение пленарного заседания и трех блоков сессий.

В последний насыщенный событиями день форума, 25 сентября, пройдут четыре блока сессий и бизнес-завтрак «Трансграничные расчеты – риски и возможности для бизнеса» от МАЮК и Ассоциации предпринимателей «Деловое собрание». Кроме того, 26 сентября будет организован Padel Law Cup.

Ключевой площадкой форума станет новое здание театра имени Галиасгара Камала. Часть мероприятий примет Казанский федеральный университет.

Тема пленарного заседания, которое состоится 24 сентября и должно продлиться с 10 до 12 часов, сформулирована следующим образом: «Правовое обеспечение ESG-трансформации: от глобальных целей к национальным вопросам». В роли модератора выступит главный редактор издания «Право.ру» Борис Болтянский.

В пленарном заседании должны принять участие такие почетные гости, как президент Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен РФ Александр Шохин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева, мэр Казани Ильсур Метшин.

Еще одним событием, которое пройдет в рамках форума, станет XIII симпозиум журнала «Вестник гражданского

процесса». Он будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 сентября.