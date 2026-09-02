На масштабном учении росгвардейцы отрабатывали штурм зданий и эвакуацию раненых

Масштабное межведомственное учение Росгвардии

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Масштабное межведомственное командно-штабное учение Росгвардии прошло одновременно в трех субъектах Российской Федерации. Общее руководство учением осуществлял директор Росгвардии, Герой России, генерал армии Виктор Золотов. В активной фазе манёвров задействовались спецназ, авиация, артиллерийские и морские подразделения войск национальной гвардии, а также представители взаимодействующих структур.

В течение нескольких дней росгвардейцы совместно с коллегами из МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Минобороны и Минздрава России в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывали штурм зданий, освобождение заложников, обезвреживание условных вооруженных преступников и эвакуацию раненых. Также проводились мероприятия по поиску и обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обезвреживание взрывоопасных предметов. Особое внимание участники учения уделили совершенствованию тактики блокирования и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Для отработки различных задач задействовались штурмовые группы специальных отрядов быстрого реагирования, отрядов мобильных особого назначения и бойцы центров специального назначения, катера и бронетехника Росгвардии, танки и самоходные артиллерийские установки Вооружённых Сил Российской Федерации. Кроме того, в ходе учения задействованы бронеавтомобили «Спартак» и вездеходы «Улан», поступившие на вооружение в войска национальной гвардии. С воздуха огневое поражение наносили ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8 войск национальной гвардии, а также штурмовики Су-25 ВКС России.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

В уничтожении условного противника также участвовали артиллерийские подразделения, расчёты беспилотных авиационных систем и подразделения оперативного назначения ведомства. Доставку личного состава и эвакуацию условно раненых обеспечивали транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и наземные дистанционные робототехнические комплексы.

Виктор Золотов высоко оценил готовность силовых ведомств совместно противодействовать современным вызовам и угрозам безопасности, особо отметив слаженность действий росгвардейцев и взаимодействующих структур. Глава ведомства подчеркнул, что командно-штабное учение позволило вывести взаимодействие органов управления межведомственных сил и средств на качественно новый уровень.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Непосредственное управление активной фазой манёвров по его поручению выполнял начальник Главного штаба – первый заместитель директора Росгвардии Герой России генерал-полковник Сергей Бойко. Также контроль за действиями подразделений в отдельных локациях осуществляли заместители главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Владислав Ершов и генерал-полковник Юрий Аверин.

«В ходе манёвров отработан вопрос создания объединённой межведомственной группировки сил во взаимодействии с региональными органами власти и местного самоуправления. При планировании и проведении учения использован опыт специальной военной операции и практика совместного выполнения задач в приграничных субъектах Российской Федерации с особыми правовыми режимами», – отметил генерал-полковник Сергей Бойко.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

По его словам, достигнут высокий уровень взаимодействия, понимание порядка и последовательности выполнения задач.

«Силы и средства силовых ведомств Российской Федерации готовы к гарантированному обеспечению внутренней безопасности государства», – подчеркнул начальник Главного штаба – первый заместитель главы ведомства.

По поручению директора Росгвардии заместители главы ведомства вручили государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых задач в командировках в районах проведения специальной военной операции.