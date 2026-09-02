Мощи Дмитрия Донского откроют для посетителей в храме Христа Спасителя в Москве

С 7 сентября мощи Дмитрия Донского будут открыты для посетителей в московском храме Христа Спасителя. За день до этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в храме Божественную литургию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя управляющего делами Московской патриархии архиепископа Зеленоградского Саввы.

Ранее сообщалось, что святые останки были обнаружены во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля.

Дмитрий Донской – сын князя Ивана II Красного, князь Московский, великий князь Владимирский и князь Новгородский. Прозвище «Донской» получил после победы в Куликовской битве, которая произошла близ реки Дон и стала важным шагом к объединению Руси и освобождению государства от господства Золотой Орды.

«Важно: святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся», – отметил архиепископ Савва.