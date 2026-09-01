Игорь Комаров – жителям Приволжья: «Образование – фундамент личности и страны»

Игорь Комаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полномочный представитель Президента России Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей регионов, входящих в ПФО, с Днем знаний.

Полпред констатировал, что 1 сентября – особая дата для миллионов семей. В частности, в этот день первоклассники начинают увлекательный путь в мир знаний и самостоятельных решений. Старшеклассники и студенты же выбирают будущую профессию и готовятся к взрослой жизни. Учителя в свою очередь «начинают новый этап большой работы, требующей профессионального мастерства и душевной щедрости, терпения, искренней заботы о каждом ребенке».

«Образование – фундамент личности и страны. От полученных нашими детьми и молодежью знаний, навыков и нравственных ориентиров зависит будущее России. Наша общая задача – создавать лучшие условия, в которых каждый ребенок раскроет свои способности, найдет свое призвание и будет уверен в завтрашнем дне», – выразил уверенность Комаров.

Особые слова благодарности полномочный представитель Президента РФ адресовал педагогам и наставникам. «Вы помогаете молодому поколению осваивать школьные предметы и профессиональные дисциплины, учите детей думать, анализировать, трудиться, уважать свою страну, беречь традиции, быть ответственными гражданами», – подчеркнул он.

«Дорогие ребята, пусть учебный год будет очень интересным! Желаю вам новых открытий, друзей, встреч и побед! Всем педагогам – профессионального вдохновения, благодарных учеников и ярких достижений. Родителям – терпения, мудрости и радости за успехи своих детей. Пусть День знаний станет для всех началом плодотворного, успешного и счастливого учебного года!» – завершил пожеланиями свое поздравление Игорь Комаров.