Роботы, пожарный поезд и БПЛА: что готовит для гостей «Комплексная безопасность»

Больше 80 единиц техники, пожарный поезд, вертолеты, беспилотники и робототехнические комплексы – все это покажут посетителям XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026», который впервые пройдет в Казани. О чем будут говорить эксперты по безопасности из разных стран, что покажут школьникам и их родителям, – выяснял «Татар-информ».





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Все о ликвидации ЧС на земле, в воде, воздухе и огне

Сегодня в Кабинете Министров Татарстана эксперты рассказали о проведении XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026». Впервые его проведут за пределами московской области, площадкой выбрали столицу Татарстана.

«Салон пройдет с 3-го по 5 сентября, чем он уникален? Он обеспечивает профессиональное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, предприятий, организаций и многих других. Основная цель – это демонстрация и экспертное сопровождение всех мероприятий, связанных с системой безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наш салон прошел путь от специализированной выставки техники и перешел в комплексную профессиональную площадку федерального уровня, дополняющую выставочную, научную деятельность, экспертную, образовательную и демонстративную составляющую. Впервые мы его проводим вне Москвы и Московской области», – рассказал директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Макаров.

Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Макаров Фото: пресс-служба Раиса РТ

Экспозиция развернется в двух павильонах «Казань Экспо», а также на уличной площадке перед центром. Свои разработки представят порядка 230 организаций. Среди ключевых участников будут представлены такие гиганты, как КАМАЗ, автомобильный завод «Урал», концерн «Калашников» и Казанский вертолетный завод.

Посетители международного салона смогут увидеть больше 80 единиц уникальной техники. Фишкой выставки станет совмещение исторического периода развития техники спасателей, включая конно-бочечный ход, с новейшими образцами спецтехники. Также, по словам Александра Макарова, зрителям покажут пожарный поезд.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

«Кроме того, впервые будет организована отдельная экспозиция государственных инспекций по маломерным судам, где представят лодки разных классов. Воздушную стихию продемонстрируют вертолеты К-32 и Ми-38, а также разнообразные беспилотные авиационные системы. Мы такую стратегическую цель поставили для того, чтобы показать технику и возможности применения ликвидации чрезвычайных ситуаций в различных стихиях. То есть вода, земля, огонь и воздух», – объяснил концепцию Александр Макаров.

Деловая программа салона также обещает быть насыщенной. По словам, Александра Макарова пройдет более тридцати мероприятий федерального, отраслевого и международного уровней. Участниками станут представители более чем тридцати трех стран.

«Среди ключевых событий третья международная научно-практическая конференция по безопасности нефтяных объектов совместно с Арабским университетом наук и безопасности имени Наифа, а также круглый стол экспертов чрезвычайных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также пройдет международная практическая конференция мониторинга, моделирования и прогнозирования опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций. В программе есть различные стратегические сессии, в том числе и безопасная Арктика 2027», – добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С 3 сентября стартуют открытые соревнования «Пожарный Олимп» и пожарная эстафета, посвященная 380-летию образования пожарной охраны.

«Для детей и молодежи подготовлен специальный квест «Стань героем 3.0», рассчитанный на семейные команды. А профориентационный проект Pro Skills, ожидается, соберет более тысячи школьников Казани. Ребята смогут попробовать себя в роли спасателей, фельдшеров, сварщиков и других специалистов, используя в том числе VR-технологии. Отдельная площадка будет посвящена беспилотным технологиям. Также у нас пройдет традиционный седьмой Всероссийский робототехнический фестиваль RoboEMERCOM», – рассказал Александр Макаров.

Для удобства посетителей на «Казань Экспо» будут работать парковки. А от станции метро Проспект Победы до него будет ездить бесплатный автобус с логотипом салона. Добраться до выставки можно будет и на электричке, которая будет идти от жд-станции Казань-1 до станции Аэропорт.

Даниил Мартынов Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В России – это будет первый центр, позже такие появятся в других регионах»

Большим событием, которое станет гордостью не только республики, но и всей страны, станет торжественное открытие инновационного учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей. Его откроют в Лаишевском районе Татарстана 4 сентября. В дальнейшем такие объекты должны появиться во всех федеральных округах страны.

«Этот полигон – не просто какая-то тренировочная площадка. Это действительно уникальный центр, который создан впервые в стране у нас. То есть такого у нас в России нигде больше нет. Это не обычный высокотехнологичный учебно-тренировочный комплекс», – заявил Даниил Мартынов.

По его словам, идея построить первый такой центр именно в Казани принадлежит Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Прежде чем приступить к проектированию и строительству, команда Даниила Мартынова изучила мировой опыт.

«Я с командой объехал весь мир. Мы проехали все сильнейшие и мощнейшие центры по этой направленности. Мы были и в Китае, и в Саудовской Аравии, в Объединённых Арабских Эмиратах, в Сингапуре, в Малайзии. В каждом из центров мы глубоко погружались, изучали сильные и слабые стороны объектов», – сообщил он.

Полигон построен на участке площадью 12,7 гектара. На территории размещены 8 учебных площадок. Инфраструктура включает гостиницу и столовую на 50 человек, пожарное депо с гаражом, трибуны на 354 места, стадион с четырехсотметровой беговой дорожкой и четырехэтажную учебную башню со скалодромом. Особая гордость центра – симулятор Феникс, где тренировки проходят при температуре от 600 до 800 градусов по Цельсию.

«В кластере аварийно-спасательных работ отрабатывают действия в условиях задымления, ликвидация ДТП и пожаров. В поисково-спасательном классе моделируют обрушения, завалы и работу в ограниченных пространствах. Газоспасательный кластер предназначен для тренировок с химически опасными веществами. Комплекс рассчитан на подготовку трех с половиной тысяч специалистов ежегодно. Все установленные учебно-тренировочные комплексы и оборудование являются отечественными», – рассказал Даниил Мартынов.

Комплекс предназначен не только для профессионалов, в нем есть возможность обучать и детей по специальным программам.

Фото: © Прокопьева Динара / «Татар-информ»

«Нельзя насильно сделать добровольца из бюджетника»

На площадках международного салона будут обсуждаться вопросы взаимодействия МЧС и добровольческих организаций, людей, которые во время паводка ищут пострадавших и доставляют гуманитарные грузы.

«Кто реально выходит на поиск, кто помогает при паводке, кто работает в гуманитарных центрах, кто эвакуирует пострадавших, и что необходимо сделать, чтобы эта помощь была действительно эффективной и безопасной? Наши добровольцы много лет занимаются поиском пропавших людей, участвуют в гуманитарных миссиях, помогают населению при чрезвычайных ситуациях и их последствиях. Этот опыт позволяет увидеть главное. Одного желания помочь недостаточно. Добровольца необходимо подготовить, понимать его возможности, правильно поставить ему задачу и встроить его работу в единую систему взаимодействия с профессиональными службами», – рассказал руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

Руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, за годы деятельности Национального центра сформирована региональная сеть добровольческих поисковых отрядов. Принцип был следующим – не создавать новые структуры ради отчетности, а укреплять реально работающие команды, обучать их, оснащать и выстраивать взаимодействие с МВД России, Следственным комитетом, МЧС России и органами власти субъектов РФ.

Он привел в пример июньские учениях поисковиков в Нижегородской области – в них участвовали более 500 человек и 38 единиц техники. Практическая фаза включала 48 часов непрерывного поиска на территории порядка 110 квадратных километров. Отдельно он отметил опыт работы в Курской области, где после событий августа 2024 года Национальный центр совместно с МЧС организовал центр приема гуманитарной помощи.

«В отдельные периоды там работали более 200 добровольцев из 33 регионов России. Для эвакуации раненых было приобретено дополнительно девять специально оборудованных автомобилей. Было эвакуировано более шести тысяч раненых», – добавил он.

Он также рассказал про опыт, который волонтеры получили во время паводка в Тюменской, Иркутской областях и Алтайском крае. По его словам, лучше всего работает схема, когда подготовленную команду добровольцев прикрепляют к профессиональным спасателям, и дальше все действуют под единым управлением и с понятной задачей.

«Большая цифра зарегистрированных добровольцев сама по себе не означает наличие оперативного ресурса. Важно знать компетенции, оснащение и готовность конкретных команд. Добровольцы – это дополнительный ресурс государственной системы реагирования, а не гарантированный штат, который можно заранее посчитать и административно распределить», – подчеркнул Гиорги Булиа.

Поэтому, по словам представителя центра, нет необходимости создавать новый организм, нужно совершенствовать взаимодействие с уже существующей.

«Не нужно создавать новую систему управления добровольцами, а совершенствовать взаимодействие добровольческих организаций с РСЧС. Не стремиться получить гарантированное количество волонтеров, а создать гарантированно работающий механизм обращения государства к добровольческому ресурсу. Нельзя допустить ситуации, когда региону требуется определенная цифра добровольцев, а этот показатель начинает закрываться за счет студентов, работников бюджетных учреждений или подведомственных организаций. Добровольчество перестает быть добровольчеством в тот момент, когда свободное решение человека заменяется административной необходимостью», – подытожил он.