Казанский школьник встретился со снежным барсом на Алтае

Матвей Дарьин, ученик политехнического лицея №182 Казани, победитель творческого конкурса рисунков «Снежный барс», организованного АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия "Снежный Барс"» при поддержке Минэкологии РТ, вместе с учительницей Венерой Гафуровой отправился в путешествие на Алтай, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Маршрут экспедиции прошел через ключевые точки культурного и природного наследия региона: Национальный музей Горно-Алтайска, Талдинские пещеры, Камышлинский водопад, остров Патмос и Козью тропу над Катунью.

«Встреча со снежными барсами стала для меня самым ярким мгновением всей поездки. Я увидел героя своих рисунков вживую. Теперь я точно знаю, как передать это на бумаге», – поделился Матвей Дарьин.

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Согласно информации пресс-службы, главным событием стало посещение центра сохранения биоразнообразия, где Матвей увидел снежных барсов вживую и понаблюдал за их поведением.

«Такое путешествие – настоящий подарок для творческого ребенка. Матвей не просто пополнил копилку знаний о природе Алтая: он прикоснулся к живой истории этого края. Уверена, эти впечатления станут фундаментом для его будущих работ», – отметила образовательную ценность путешествия учительница Венера Гафурова.

Директор центра «Снежный Барс» Вячеслав Долгов, сопровождавший школьника, подчеркнул, что сохранение редких хищников – важная часть нацпроекта «Экологическое благополучие». По поручению Раиса РТ на Алтае построен научный центр «Снежный барс». Первые исследования были представлены в Институте проблем экологии и эволюции РАН на российско-индийском круглом столе. С докладом выступила научный сотрудник КФУ Татьяна Григорьева. Мероприятие объединило экспертов из России и Индии, представителей Минприроды и научных организаций.