На привокзальной площади аэропорта Казани возведут крытый паркинг

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В рамках реконструкции привокзальной площади Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая будет сооружен крытый наземный паркинг на 256 машино-мест. Тендер на разработку проектной документации размещен на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что площадь паркинга с навесом составит 6400 кв. метров. Общая площадь участка, который затронет проектирование, – 38 000 кв. метров, а площадь проектируемых твердых покрытий составит 33 700 кв. метров. После реконструкции число машино-мест на привокзальной площади достигнет 918.

Схема генплана с указанием границ проектирования Изображение: техзадание к тендеру

Максимальная сумма контракта превышает 10,5 млн рублей, заказчиком выступает сам аэропорт. Прием заявок продлится до 11 сентября, итоги конкурса должны быть подведены не позднее 18 сентября.

Исполнитель должен будет разработать документацию в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора. Возвести объект предполагается до 30 декабря текущего, 2026 года.