На кинофестивале «Алтын Минбар» покажут фильм «Искусство побеждать»

В рамках XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» 5 сентября в кинотеатре «Мир» состоится специальный показ фильма «Искусство побеждать», созданного по мотивам одноименной книги Фарита Фарисова, сообщают организаторы.

Кинокартина, созданная с использованием искусственного интеллекта, уже получила высокую оценку деятелей культуры, передают авторы мероприятия. Режиссер и автор сценария – заслуженный работник Татарстана и Башкортостана Фарит Фарисов.

В основе фильма лежит философия самосовершенствования, которую создатели выражают фразой: «Посмотрев – изменишься. Изменившись – совершенствуешься». После показа зрители смогут встретиться с творческой группой и обсудить процесс создания и идеи картины.

Показ состоится 5 сентября в 11:00 в кинотеатре «Мир» в Казани. Представителей СМИ приглашают осветить событие. Фарит Фарисов будет присутствовать на показе и готов дать комментарий журналистам.