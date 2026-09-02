Ярослав Нилов поблагодарил депутатов Госсовета РТ за взаимодействие с Госдумой

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Государственном Совете Татарстана состоялась встреча заместителя Председателя ГС РТ Юрия Камалтынова с председателем Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Во встрече также приняли участие секретарь Госсовета Лилия Маврина, председатель Комитета Госсовета по социальной политике Алексей Созинов и член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова. Собеседники подвели итоги взаимодействия федерального и республиканского парламентов в сфере законотворчества и социальной политики.

Ярослав Нилов рассказал, что не будет переизбираться в новый созыв нижней палаты Федерального Собрания на предстоящих осенних выборах и тем самым завершает многолетнюю работу в качестве депутата Государственной Думы. Он избирался депутатом Госдумы ФС РФ V, VI, VII и VIII созывов, а последние десять лет возглавлял думский Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Юрий Камалтынов поблагодарил коллегу за плодотворное межпарламентское сотрудничество. Татарстан не раз становился площадкой для выездных заседаний комитета Госдумы с целью ознакомления с лучшими практиками по защите и поддержке семей, а также участников специальной военной операции, напомнил он.

Завершающий думскую карьеру гость в свою очередь выразил признательность руководству республики и депутатам Госсовета РТ за тесное взаимодействие с профильным комитетом ГД. За эти годы на площадке республиканского парламента состоялись три выездных заседания. Так, в феврале этого года депутаты Государственной Думы и Государственного Совета обсудили вопросы социальной поддержки участников спецоперации.

«Я люблю приезжать в Татарстан, здесь выстроена четкая работа по всем направлениям, кроме того, налажено эффективное межведомственное взаимодействие», – подытожил Ярослав Нилов.