Гатиятулин подвел итоги предсезонки «Ак Барса»: «Выполнили, что планировали»

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Главный тренер казанского «Ак Брса» Анвар Гатиятулин на предсезонной пресс-конференции оценил подготовку команды к стартующему сезону КХЛ. По его словам, тренерский штаб доволен проделанной работой, хотя и не обошелся без сложностей.

«Команда вышла в хорошем физическом состоянии, мы сразу перешли к плановым нагрузкам, оценили изменения в составе», – приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Одной из ключевых задач на предсезонку, по словам наставника, было определить рисунок игры и глубину состава. «Мы выполнили, что планировали. Не получилось единственное — сыграть полным составом. Всего один или два матча провели в оптимальном сочетании, травмы мешали, и Андрей Стась присоединился к команде чуть позже», — пояснил тренер.

Гатиятулин отметил, что окончательные выводы по игровой модели и сочетаниям звеньев будут делаться уже по ходу регулярного чемпионата. «Будем смотреть, пробовать уже по старту сезона», — резюмировал он.

Напомним, первый матч «Ак Барса» в новом сезоне состоится 5 сентября против новосибирской «Сибири».