Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Казань на «Комплексную безопасность»

Фото: пресс-служба МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Казань на «Комплексную безопасность» – он посетит ключевые мероприятия деловой и практической программ салона, а также проведет ряд рабочих встреч с представителями зарубежных делегаций и начальниками подразделений МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» пройдет в Казани с 3 по 5 сентября. Впервые его проведут за пределами Московской области, площадкой выбрали столицу Татарстана. Подробнее о том, что ожидает гостей и участников салона, – в материале «Татар-информа».

Сегодня Куренков посетил новейший полигон для подготовки пожарных и спасателей в Лаишевском районе РТ, который построен к открытию салона. Глава ведомства поговорил с личным составом и оценил условия подготовки специалистов, пройдя одно из испытаний – теплодымокамеру.

Фото: пресс-служба МЧС России

Также глава МЧС России побывал на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, где осмотрел летно-испытательную станцию и увидел, как производят самолеты Ту-214. Кроме того, он оценил обновленную пожарно-спасательную часть № 2 – современное подразделение, отвечающее всем актуальным требованиям.

«Казань на несколько дней станет площадкой профессионального диалога в сфере безопасности, объединив представителей органов государственной власти, ведущих предприятий и организаций, научного сообщества и зарубежных партнеров. Международный формат салона позволит расширить профессиональное взаимодействие, обменяться практическим опытом и представить современные отечественные разработки и технологии», – отметил Куренков.