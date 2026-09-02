Данилин: Основная борьба на выборах развернется за третье место

Основная борьба на выборах-2026 развернется за третье место между ЛДПР и «Новыми людьми». Такой прогноз в интервью «Татар-информу» дал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«По моей оценке, ключевая борьба ожидается за третью позицию. Мои прогнозы распределения голосов выглядят следующим образом: «Единая Россия» лидирует. КПРФ занимает второе место. ЛДПР и «Новые люди» – ведут борьбу за третье место», – рассказал Данилин.

По его словам, третье место станет для «Новых людей» свидетельством заметного роста электоральной поддержки. «Справедливая Россия», в свою очередь, будет бороться за преодоление пятипроцентного барьера.

В интервью Данилин также рассказал о роли глав регионов в избирательной кампании. По его мнению, результат партии по спискам зависит в том числе от авторитета регионального лидера.

«Глава региона – это не паровоз, а проявитель. Если глава силен и уважаем, результат по спискам у него будет высоким. В противном случае тоже все понятно. Так что речь идет не о паровозах, а об экзаменуемых», – отметил политолог.

Рустама Минниханова эксперт охарактеризовал как эффективного регионального лидера федерального масштаба. Он также отметил роль Раиса Татарстана в развитии отношений с мусульманскими странами и Китаем.

«В целом, Минниханов – один из самых сильных региональных лидеров нашей страны», – подчеркнул директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В полной версии интервью политолог также сравнил программы партий, рассказал о влиянии СВО на избирательную кампанию, рисках перевода экономики на военные рельсы и задачах будущего созыва Госдумы.