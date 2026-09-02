Валиуллин о Лабанке: «Он выбрал Швейцарию, потому что есть прямой рейс до дома»

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции подвел итоги трансферной кампании, рассказал о несостоявшихся сделках и прокомментировал потерю ключевых хоккеистов, покинувших команду в межсезонье.

Валиуллин признал, что селекция в нынешних условиях сопряжена с серьезными трудностями, и привел несколько примеров.

По его словам, у клуба был практически согласован контракт с нападающим Кевином Лабанком, но американский форвард в итоге выбрал чемпионат Швейцарии.

«Он выбрал Швейцарию, потому что есть прямой рейс до дома», – передает слова генменеджера корреспондент «ТИ-Спорт».

Также рассматривался вариант с другим легионером Винни Леттьери, но и он не реализовался. Валиуллин отметил, что работа по усилению продолжается.

«Скоро в НХЛ начинается сезон, есть игроки, которые могут приехать», – передает слова Валиуллина корреспондент «ТИ-Спорта».

При этом он практически исключил возможность подписания 35-летнего Эвандера Кейна, проведшего прошлый сезон в «Ванкувере»: на прямой вопрос журналистов о канадце генменеджер ответил: «Думаю, что нет».

За 71 матч регулярного чемпионата НХЛ канадец записал на свой счет 31 очко (13 + 18) при показателе полезности –20.

Особое внимание на пресс-конференции было уделено уходу Александра Барабанова («Автомобилист»), Дмитрия Яшкина («Шанхай») и Нэйтана Тодда («Металлург»). Валиуллин подчеркнул, что клуб делал каждому из них достойные предложения, но все трое приняли самостоятельные решения.

По Барабанову генменеджер отметил, что за два года в Казани он стал одним из лучших в лиге, но это, по словам Валиуллина, стало возможным в том числе благодаря работе тренерского штаба и клуба.

«От нас предложение было. Может быть, есть обида у него, но это его личное. За два года мы делали для него всё на высшем уровне — и в финансовом плане, и в бытовом. Его право — менять или нет команду», – признался спикер.

По Яшкину, Валиуллин заявил, что финансовые условия «Ак Барса» были сопоставимы с предложением «Драконов» но хоккеист выбрал новую команду. Тодд же предпочел «Металлург», и, по словам генменеджера, это тоже его право.

Несмотря на потерю лидеров и сорвавшиеся трансферы, Валиуллин подчеркнул, что паники в клубе нет: до января у «Ак Барса» есть время на точечное усиление, а работа на рынке идет круглосуточно. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября, и первый матч казанцы проведут против новосибирской «Сибири».