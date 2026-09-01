В РТ по «гаражной амнистии» с начала года легализовали более 3 тыс. объектов

С начала 2026 года Управлением Росреестра по РТ в упрощенном порядке зарегистрировано 3 088 объектов гаражного назначения – 1 173 гаража и 1 915 земельных участков. Всего за время действия «гаражной амнистии» в республике зарегистрировано 10 056 гаражей и 15 972 земельных участка общей площадью 437,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Гаражная амнистия должна была действовать до 1 сентября 2026 года, однако Госдума приняла закон о продлении ее срока до 1 сентября 2031 года.

«Граждане, кто еще не успел воспользоваться данной мерой и бесплатно оформить недвижимое имущество – гараж и землю под постройкой – имеют возможность сделать это еще в течение 5 лет. Несмотря на то, что в нашем регионе по "гаражной амнистии" уже оформлено более 26 тысяч объектов, полагаем, что продление действия закона позволит еще большему числу граждан легализовать свои права на недвижимость и избежать возможных правовых проблем в будущем, например, связанных с распоряжением своим имуществом», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Амнистия позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними, построенные до 30 декабря 2004 года. Для оформления необходимо обратиться в исполком по месту нахождения объектов.