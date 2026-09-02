«Гнать поганой метлой!» – Слуцкий о нападении семьи мигрантов на продавщицу

Нападение семьи мигрантов на продавщицу магазина в Новосибирске прокомментировал лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий. По мнению политика, за данный проступок иностранцев нужно «гнать поганой метлой без права вернуться в Россию».

Свою позицию Слуцкий изложил на своем канале в МАКС. Как следует из сообщения, работница магазина заметила, что семья мигрантов оставила свою сумку. Она догнала иностранцев и вернула им пропажу.

«Думаете, ей сказали спасибо? Нет. В ответ ее обматерили, а после несколько раз ударили. Девушка получила перелом носа и сотрясение мозга», – выразил негодование Леонид Слуцкий, добавив, что пострадавшая написала заявление в полицию, и МВД зарегистрировало сообщение.

Политик настаивает на немедленной депортации семьи иностранцев без права возвращения в РФ. Кроме того, по его мнению, необходимо устроить проверку лиц, выдавших мигрантам разрешение на въезд. Слуцкий предположил, что в данном случае могла иметь место коррупция.

«Уже дал поручение региональному отделению. Возьму ситуацию на личный контроль. Как только появится информация о том, что их личности установлены, сделаем все, чтобы их больше никогда не было в России», – резюмировал пост лидер ЛДПР.