МЧС напоминает о мерах безопасности при тумане, грозе и сильном ветре в РТ

В ночь на 3 сентября и утром, а также днем в Татарстане местами ожидаются туман, гроза с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с. Возможен град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.