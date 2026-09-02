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Происшествия 2 сентября 2026 13:20

МЧС напоминает о мерах безопасности при тумане, грозе и сильном ветре в РТ

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В ночь на 3 сентября и утром, а также днем в Татарстане местами ожидаются туман, гроза с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с. Возможен град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

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