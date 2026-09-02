В Татарстане минимальный потреббюджет превысил 30 тыс. рублей

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В Татарстане минимальный потребительский бюджет за II квартал 2026 года установлен на уровне 30 121 рубль – на 1173 рубля больше по сравнению с величиной потребительского бюджета в I квартале.

Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Во II квартале прошлого, 2025 года минимальный потребительский бюджет равнялся 28 160 рублям, но в III его уменьшили на 775 рублей, до 27 385 рублей. В IV квартале он был вновь увеличен на 609 рублей, до 27 994 рублей. В I квартале текущего года его увеличили еще на 954 рубля, до 28 948 рублей.

Минимальный потребительский бюджет – это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Согласно законодательству, величина минимального потребительского бюджета не может быть ниже минимального прожиточного минимума. В Татарстане в 2026 году прожиточный минимум установлен на уровне 16 098 рублей на душу населения: 17 547 – для трудоспособных граждан, 13 844 – для пенсионеров и 15 615 – для детей.