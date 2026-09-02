Уха, мастер-классы и фольклор: в Свияжске пройдет гастрономический фестиваль

5 сентября 2026 года музей-заповедник «Остров-град Свияжск» проведет V гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Гостей ждут кулинарный конкурс, мастер-классы шеф-поваров, фольклорная программа, спектакль, музейные экскурсии и развлечения для детей.

Главным событием фестиваля станет конкурс «Свияжская уха 2026». Команды представят авторские варианты традиционного блюда, а оценивать их будут эксперты Гильдии поваров Республики Татарстан.

Шеф-повара проведут серию мастер-классов. Участники научатся готовить кияу-пельмени с судаком, крокеты с соусом тартар, стир-фрай из судака с овощами и имбирным соусом, сэндвич с филе тунца, мисо-суп с морепродуктами, рисовые ттоки со снежным крабом и барабульку с овощами.

Гастрономическую программу дополнят шоу летающих ножей и выступления фольклорных ансамблей. В гимназическом классе Музея истории Свияжска пройдет лекция Ольги Малаховой «Рыбный стол в русской традиции» о роли рыбы в русском застолье.

Для семей с детьми подготовят уличные игры во внутреннем дворе Музея истории Свияжска, игровую программу «Рыбное место» в Центре детского досуга «Сказка», аквагрим и творческие мастер-классы. Юные гости смогут сделать монотипию «Свияжская рыбка», освоить технику граттажа и расписать стеклянные изделия. Заготовки для мастер-класса изготовлены в единственной в Татарстане стеклодувной мастерской Свияжска.

Театральную программу представит Скомороший театр Алексея Грачева из Нижнего Новгорода со спектаклем «Каша из топора». Постановка в стиле старинного балагана и ярмарочного действа объединит песни, народную музыку, шутки и игры со зрителями.

В музейной программе – экскурсии «Свияжской рыбе – особая честь!» в Музее истории Свияжска и «Рыболовство глазами археолога» в Музее археологического дерева «Татарская слободка».

Кроме того, в реставрационных мастерских музея-заповедника пройдет мастер-класс «Свияжская открытка». Участники создадут собственную открытку в технике линогравюры и напечатают оттиск на настоящем станке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль «Свияжская уха» стал лучшим гастрособытием в России для путешествий в сентябре.