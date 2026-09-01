В Агрызском районе построят животноводческий комплекс за 5 млрд рублей

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов во время рабочей поездки в Агрызский район встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и представителями районного актива.

В ходе поездки Ахметов ознакомился с уборочными работами, осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и продукции местных производителей, а также посетил строящийся животноводческий комплекс «СобинАгро Агрыз».

По его словам, в Агрызском районе большое внимание уделяется развитию животноводства, а строительство нового комплекса подтверждает эту работу. Ахметов пожелал району сохранить набранные темпы и продолжить развитие отрасли.

На животноводство приходится около 70% всего объема сельскохозяйственного производства Агрызского района.

Одним из передовых сельхозпредприятий района является «СобинАгро Агрыз». Площадь его пашни превышает 8 тыс. га. В этом году поля засеяли кукурузой на силос и многолетними травами. Предприятие уже заготовило 7 тыс. тонн сенажа.

В Кадыбашском сельском поселении сейчас строится животноводческий комплекс «СобинАгро Агрыз», рассчитанный на 6 тыс. голов дойного стада. Первый этап планируется завершить в ноябре – декабре 2026 года.

В строительство новой фермы уже вложили 1,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций планируется на уровне около 5 млрд рублей. Площадь зданий комплекса достигнет 150 тыс. кв. метров.

На территории разместятся коровники, родильный блок, доильный зал «Карусель», корпуса для телят, административные помещения, зерновой склад и зерносушильный комплекс, автомобильная весовая, кормовой блок и навозохранилища. Первых нетелей уже завезли на предприятие. Поставки продолжаются из Пензенской и Воронежской областей, а также Башкирии.

В растениеводстве Агрызского района в этом году сократили площади под зерновыми культурами, одновременно увеличив посевы масличных.

К настоящему времени в районе обмолотили 12,2 тыс. га зерновых, или 77% от запланированной площади. Аграрии собрали 35,5 тыс. тонн зерна.

В целом по Татарстану обмолочено 833 тыс. га зерновых культур, что составляет 76% от плана. В республике собрано 2 млн 962 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35,6 центнера с гектара.