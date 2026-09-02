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Происшествия 2 сентября 2026 17:57

Основательницу хосписа в Москве задержали за фейки о ВС РФ

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Основательницу хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву в Москве задержали за фейки о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

«После допроса в СК моя подзащитная Мониава была официально задержана на двое суток», – рассказал Бирюков.

По словам адвоката, Мониаву обвиняют в распространении заведомо недостоверной информации о российской армии из политической ненависти или вражды. Суд может избрать ей меру пресечения уже 3 сентября. Свою вину женщина не признала.

Ранее Лидию Мониаву уже штрафовали за посты с дискредитацией ВС РФ в соцсетях. Тогда, по постановлению Измайловского суда Москвы, женщине пришлось заплатить 45 тыс. рублей.

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