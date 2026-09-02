Из съемной квартиры звонили по всей стране: в Казани судят курьера мошенников

В Казани стартовал суд над 21-летним курьером мошенников, который забирал у обманутых пенсионеров их накопления. На скамье подсудимых и его подельник – оператор сим-бокса, благодаря стараниям которого в различные ведомства республики поступали ложные сообщения о минировании. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из квартиры на Пионерской аферисты звонили пожилым россиянам в разные города»

В Советском районном суде Казани стартовал процесс над курьером и оператором мошенников. На скамье подсудимых 21-летний Ярослав Верещагин, которого обвиняют в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, и 33-летний Иван Туряница – помимо мошенничества его судят еще и за неправомерный доступ к компьютерной информации и ложные сообщения о минировании.

По версии следствия, примерно в апреля 2025 года некий куратор, до сих пор скрывающийся от следствия, организовал группу, в которую входили руководители, операторы, технические специалисты по работе с сим-боксами и курьеры.

Для звонков использовалось специальное оборудование, позволявшее маскировать вызовы и приложения. Технический центр с сим-боксами, как следует из материалов дела, находился в Казани в квартире одного из домов на улице Пионерской. Именно оттуда шли звонки на номера пожилых людей по всей стране. По версии следствия, за бесперебойную работу этого оборудования отвечал Иван Туряница. Он арендовал квартиру, где размещались сим-боксы, следил за тем, чтобы они работали, и обеспечивал конспиративный канал связи для остальных участников группы.

«Сим-боксы использовались не только для обмана пенсионеров. С тех же номеров совершались звонки на стационарные телефоны госучреждений и объектов социальной инфраструктуры. Звонившие сообщали заведомо ложную информацию о готовящихся взрывах. Это делалось для отвлечения сил правоохранительных органов и введения государственных структур в заблуждение относительно реальной опасности», – рассказал гособвинитель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В этом обвиняют именно Ивану Туряницу – следствие уверено, что без его участия в настройке и поддержании работы сим-боксов такие звонки были бы невозможны.

Участники преступной группы не были знакомы между собой – одни занимались поисками новых участников, другие скупали у владельцев банковские карты и сим-карты.

«Услышав кодовое слово ‘’Соня’’, женщина отдала курьеру почти 10 миллионов»

Ярославу Верещагину, который в Сети появлялся под псевдонимом Смертник, выпала роль курьера. Он ездил по адресам обманутых пенсионеров, которые ему называл руководитель, и забирал у них наличные.

«Для конспирации использовались кодовые слова. В мае 2025 года первой жертвой стала жительница Каменска-Уральского. Ей позвонили якобы из сотовой компании, затем из банка. Пожилой женщине сообщили о подозрительных операциях с ее счетом и убедили передать сбережения курьеру. Встреча произошла у здания ДК "Юность". Верещагин назвал кодовое слово "Соня", тогда потерпевшая отдала рюкзак, в котором находилось более 9,6 миллиона рублей», – рассказал гособвинитель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В другом случае пострадавшей оказалась жительница Перми, которую лжесотрудник ФСБ и лжеюрист убедили в необходимости «декларирования средств». В общей сложности она передала мошенникам 2,7 млн рублей. Часть денег, упакованных в подушку, забрал неустановленный участник группы мошенников, а финальную сумму в 1,3 млн рублей забрал Верещагин, назвав пароль «Виктория».

«Третья пострадавшая тоже проживала в Перми. По аналогичной схеме ей поступили звонки от "сотрудника ФСБ" Абрамова. В результате она передала курьеру пакет с деньгами, сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей. Кодовым словом в этот раз была "Черепаха"», – отметил гособвинитель.

Общий ущерб по делу составил более 15 миллионов рублей. Оба подсудимых заявили, что вину признают частично. Сегодня суд планировал выслушать свидетелей и пострадавших, но никто из них на процесс не явился.

Турянице и Верещагину грозит до 10 лет лишения свободы, и это только по эпизодам обвинения, связанным с мошенничеством.